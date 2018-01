‘Chegamos com um pouco de medo’, diz mãe de candidata do Enem

* Por Evandro Fadel

CURITIBA – Os primeiros estudantes inscritos no Enem chegaram por volta das 10h na PUC-PR, onde está concentrada a maioria dos candidatos em Curitiba.

Sem conhecer o câmpus, os alunos não queriam perder a prova por falta de encontrar a sala. “Prefiro não vir no atropelo”, disse Manoele Alessi, que espera conseguir boa nota no exame para ajudá-la no vestibular da Federal do Paraná. Ela prestará para Medicina Veterinária.

Moradora do Jardim Botânico, próximo à PUC, Manoele foi acompanhada da mãe. “Por causa dos problemas do ano passado, já chegamos com um pouco de medo”, confessou Elvira.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estudante Luanda de Almeida também chegou cedo. Ela mora um pouco mais distante da PUC, na Vila Guaíra, e estava preocupada em encontrar o Bloco Laranja, na PUC, onde faria as provas. “Eu não sei onde é”, dizia, aflita, mesmo faltando uma hora e meia para o fechamento dos portões.

Luanda fez o vestibular para Enfermagem na Faculdade do Hospital Pequeno Príncipe, no meio do ano, apenas para “saber como é”. Agora vai enfrentar o da UFPR, para o curso de Biomedicina.