Além dos dois textos de apoio para a redação, a prova do Enem 2011 também teve uma tira do cartunista André Dahmer. Nela, um homem que sabia que estava sendo vigiado falava para uma câmera. Um policial assistia este mesmo homem falando. Ele dizia que não gosta de ser filmado e que, se o policial concordasse, os dois poderiam se juntar para acabar com a vigilância.

