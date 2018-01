Chapa que se diz apartidária vence eleições para o DCE da UFMG

Com 35% dos votos (contra 31% da segunda colocada), a chapa ‘Onda’, que se diz apartidária, venceu as eleições para o DCE da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), encerradas na noite de ontem. “Todas as demais chapas que concorrem são vinculadas a partidas, todas têm rabo preso com PT, PCR, PSTU, PSOL, PDT, entre outros”, diz texto da chapa em sua página no Facebook.

A Onda recebeu 1.911 dos 5.472 votos e concorreu contra outras quatro chapas: Há Quem Sambe Diferente, Reinventar, Tempos Modernos e a Voz Ativa, que concorria à reeleição.