Cetec de Barretos abre inscrições para vagas remanescentes do Pronatec

O Colégio e Escola Técnica da Fundação Educacional de Barretos (Cetec) está com inscrições abertas para as vagas remanescentes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em Barretos, no interior de São Paulo. Ao todo são 120 vagas para cursos técnicos gratuitos: 60 vagas para o curso de Química e 60 para Radiologia.

Os interessados devem fazer a inscrição por meio do portal do Sisutec (www.sisutec.mec.gov.br) entre até o dia 20 de agosto. Podem se inscrever candidatos que tenham de 18 a 59 anos e que já concluíram o ensino médio. As aulas devem começar no dia 1º de setembro.

SERVIÇO:

Mais informações: www.facapronatec.com.br