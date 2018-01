Centro Universitário Senac abre inscrições para vagas remanescentes

Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para as vagas remanescentes do vestibular 2011 do Centro Universitário Senac. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar este site para obter mais informações sobre os cursos disponíveis e as instruções para preencher a ficha online. A taxa é de R$ 80.

As vagas são para cursos nas áreas de comunicação, tecnologia da informação, moda, hotelaria, relações internacionais, administração, marketing, logística, nutrição e meio ambiente.