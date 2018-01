Centro Universitário Belas Artes abre inscrições para o processo seletivo de 2º semestre

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo abre no dia 03.05 as inscrições para o processo seletivo 2011 – 2º semestre. Os cursos disponíveis para este período letivo são Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Interiores, Design de Moda, Design de Produto, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Internacionais e Relações Públicas.

O processo é realizado em fase única, destinado para a análise do conhecimento, perfil e domínio de temas relacionados ao curso pretendido pelo aluno. Serão 30 questões objetivas (englobam todas as disciplinas do Ensino Médio), e 2 questões dissertativas de conhecimentos gerais, redação e prova de habilidade específica. Além disso, o processo seletivo reserva espaço àqueles que ainda não concorrem às vagas, mas querem ter uma ideia melhor do desempenho em vestibulares, os treineiros.

Para eles o valor das inscrições é de R$20,00. Para os vestibulandos a taxa permanece gradativa. Até o dia 31.05, custará R$ 60,00 e a partir dessa data R$ 80,00. A prova acontece no dia 2 de julho e a lista dos candidatos aprovados será divulgada no dia 6 do mesmo mês. A Belas Artes participa dos programas ProUni e FIES de bolsas e financiamento do governo.