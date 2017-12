Centro Europeu oferece curso de produção musical em Curitiba

* Por Marcelle Souza, especial para o Estadão.edu

O Centro Europeu está com matrículas abertas para o curso de Produção Musical em Curitiba. A formação é oferecida nos formatos regular (seis meses) ou intensivo (quatro semanas) e é realizado em parceria com a Academia Internacional de Música Eletrônica de Curitiba (AIMEC). As aulas começam em 17 de outubro e a matrícula pode ser feita até o dia anterior.

Nas aulas, os participantes aprendem a manipular samplers e sintetizadores virtuais, a gravar instrumentos e voz, além de produzir, mixar e masterizar. Arranjo, montagem de estúdio, divulgação e gestão de projetos são outras ferramentas ensinadas durante o período.

A escola ainda oferece os cursos de DJ, DJ Digital, Gravação em Home Studio e Produção Musical Avançada. As aulas acontecem na sede do Centro Europeu – Rua Brigadeiro Franco, 1.700. Mais informações pelo www.centroeuropeu.com.br ou no telefone (41) 3222 6999.