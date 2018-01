Centro do Professorado Paulista lança novo portal

Depois de lançar TV e Rádio pela internet, o Centro do Professorado Paulista (CPP) inaugurou na quarta-feira um novo portal no endereço eletrônico www.cpp.org.br. A ferramenta privilegia informação e entretenimento com o objetivo de fazer com que o visitante permaneça por mais tempo no site.

“Agora temos condição de oferecer aos nossos associados notícias em primeira mão”, diz José Maria, presidente do CPP.

A TV CPP está no ar desde o dia 6 de março e os 60 vídeos disponíveis já registraram mais de 20 mil visualizações. São pronunciamentos, entrevistas, matérias jornalísticas e transmissões ao vivo.

A Rádio CPP, disponível 24 horas por dia, foi lançada na última semana. A programação é focada em música, informação e entretenimento.