Centro de Maringá estreia vestibular de Medicina

Terminam no dia 22 (domingo) as inscrições para o primeiro vestibular de Medicina do Cesumar (Centro Universitário de Maringá). O curso foi autorizado em novembro do ano passado pelo MEC.

A prova, exclusiva para os candidatos de Medicina, será composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. Serão cobrados conteúdos de português, inglês, biologia, química, história, geografia, literatura, matemática, física e sociologia.

A inscrição custa R$ 200 e é feita pelo site.