Centenas de candidatos aguardam até 18h para levar prova pra casa

Centenas de candidatos começaram a sair ao mesmo tempo dos locais de prova no câmpus Barra Funda da Uninove, zona oeste de São Paulo. A aglomeração era grande.

Eduardo Felipe Silva, de 17 anos, estuda no bairro São Mateus. Mesmo após preencher todo o cartão-resposta, esperou mais 20 minutos, para ter direito a levar o caderno de prova para casa. Eduardo quer conferir a prova com os professores. Ele pretende estudar Gestão de Recursos Humanos.

Camila Saito, de 20 anos, quer bolsa do ProUni para cusar Desenho Industrial. Depois de terminar a prova, esperou mais 30 minutos, para poder levar as questões. Camila quer guardar as questões que errou, para se preparar para outras provas no futuro.