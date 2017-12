Pelo celular, aprendizado também é portátil

*Por Juliana Deodoro, especial para o Estadão.edu

Henrique Magalhães mantém contato diário com inglês pelo celular. Foto: Arquivo pessoal

Aprender um idioma no trânsito, no restaurante ou no avião. Apostando na portabilidade do celular como fator de atração de alunos, três das quatro maiores operadoras do País oferecem cursos e aplicativos de inglês. “O celular é uma ferramenta de educação que veio para ficar”, diz Flávio Ferreira, gerente de Serviços de Valor Agregado da TIM.

A lógica dos cursos é parecida. Estudantes recebem por SMS conteúdos de vocabulário e gramática, respondem a exercícios e seguem para outra lição. Há cursos de todos os níveis e com temas específicos, como mercado de trabalho e viagens.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O turismólogo Henrique Magalhães, de 29 anos, aprendeu inglês numa temporada de seis meses nos Estados Unidos. “Continuo convivendo com o inglês todos os dias, via celular.” Além dos exercícios por SMS, ele acessa o conteúdo online da EF English Town, responsável pelo curso oferecido pela Claro. “Prefiro o celular a um curso tradicional pela praticidade e pelo preço.”

Há quase 250 milhões de linhas habilitadas hoje no Brasil, mais que o total da população. “O País está se abrindo para o mundo e o celular é universal”, diz o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Vivo, Alexandre Fernandes.

Segundo a especialista em idiomas da Pearson no Brasil, Piri Szabo, a ferramenta ajuda na prática do idioma, mas deve estar associada a outras formas de aprendizagem. “O grande segredo é juntar esses aplicativos a outros cursos.”

Claro Línguas

Conteúdo desenvolvido pela EF English Town.

Curso por área de interesse: negócios, viagens, diversão e esportes.

Disponível por SMS, WAP e online.

Custo: Entre R$ 1,99 e R$ 9,99 por semana.

Tim + Inglês

Conteúdo desenvolvido pela Ezlearn.

Curso com quatro níveis de dificuldade.

Disponível apenas por SMS.

Custo: R$ 0,99 por semana.

Vivo Kantoo English

Conteúdo desenvolvido pela Kantoo.

Mais de cinco cursos diferentes. Oferece também Espanhol.

Disponível por SMS, WAP, Portal de Voz e online.

Custo: Entre R$ 1,99 e R$ 6,99 por semana.