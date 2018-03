Cásper Líbero realiza eventos gratuitos para vestibulandos

A Faculdade Cásper Líbero irá realizar apresentações de filmes e livros obrigatórios para o seu vestibular. Ministrados pelos professores da própria instituição, os encontros são gratuitos e serão realizados nos meses de setembro, outubro e novembro.

O “Literatura Cásper” tem o intuito de discutir as obras obrigatórias que vão do clássico ao contemporâneo em língua portuguesa a partir de abordagens diferenciadas. Durante a apresentação, os candidatos irão conhecer obras como: “Viagens na minha terra” (1846) de Almeida Garrett, “Papéis avulsos” (1882) de Machado de Assis, “A cidade e as serras” (1901) de Eça de Queiroz, “Capitães da areia” (1937) de Jorge Amado, “Conto Paulinho Perna Torta” de João Antônio, “Toda poesia” (2013) de Paulo Leminski.

Já o “Cine Cásper” irá debater a interpretação da temática das obras propostas, que são: “Corações e mentes” (1974) de Peter Davis, “Trabalho interno” (2010) de Charles Ferguson, “Tropicália” (2011) de Marcelo Machado, “O dia que durou 21 anos” (2012) de Camilo Tavares. Neste evento, cada filme é exibido e, em seguida, professores da faculdade irão ministrar palestras e trazer à plateia a possibilidade de problematizar sobre os temas envolvidos nas obras.

As atividades são gratuitas e as datas dos eventos já estão disponíveis no site da instituição: www.casperlibero.edu.br.

A Faculdade Cásper Líbero fica na Avenida Paulista, 900 .