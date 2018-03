Cásper Líbero oferece aula gratuita sobre comunicação, cultura digital e mercado

A Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, promove na próxima terça-feira, dia 4, a aula “Comunicação, Cultura Digital e Mercado”. A aula, aberta e gratuita, é voltada para estudantes e profissionais da área de comunicação. O encontro ocorre das 19h às 22h30.

No dia, professores do programa de Pós-Graduação da instituição irão abordar temas como Jornalismo e Mídias Digitais, Semiótica e Eficácia da Comunicação, Marca, Identidade e Imagem Corporativa. O tema “Comunicação e crise: a organização na era da imagem” também entrará nas discussões.

A aula será comandado pelo coordenador Dimas Kusch e pelos docentes Roberto Chiachiri, Eric de Carvalho, Michelle Prazeres e Sergio Andreucci. As inscrições podem ser feitas pelo site www.casperlibero.edu.br ou pelos telefones (11) 3170-5910.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

Curso: “Comunicação, Cultura Digital e Mercado”

Data: 04 de agosto

Horário: 19h às 22h30

Sobre a Cásper Líbero

Primeira escola superior de Jornalismo da América Latina, a Faculdade Cásper Líbero foi criada em 1947, como parte das disposições testamentárias do advogado, jornalista e empresário Cásper Líbero. Posteriormente, a instituição ampliou sua atuação no ensino da Comunicação Social, passando a oferecer também as habilitações em Publicidade e Propaganda (1972), Relações Públicas (1972) e Rádio e TV (2002).