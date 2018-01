Cásper Líbero abre inscrições para o vestibular 2012

Estão abertas até 25 de novembro as inscrições para o vestibular 2012 da Faculdade Cásper Líbero. A prova será aplicada no dia 11 de dezembro, no prédio da Faculdade Unisantana, na zona norte da dapital.

São 640 vagas para os novos alunos, nos períodos manhã e noite, sendo 200 para o curso de Jornalismo, 200 para Publicidade e Propaganda, 150 para o curso de Relações Públicas e 90 para Rádio e TV.

Os vestibulandos deverão se inscrever pelo site da Faculdade Cásper Líbero (www.casperlibero.edu.br) e pagar uma taxa de R$ 136.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 2 de janeiro. Nos dias 5 e 10 de janeiro serão divulgados, respectivamente, os nomes dos convocados em segunda e terceira chamadas.

Obras literárias e filmes são cobrados na prova; saiba mais no site da faculdade.