Cásper Líbero abre inscrições para Cine Cásper

A Faculdade Cásper Líbero está com inscrições abertas para mais um Cine Cásper, evento preparatório para o vestibular. A prova será em 11 de dezembro, mas o Cine Cásper acontece em quatro segundas-feiras, em setembro e outubro. Os professores Welington Andrade e Marco Vale vão analisar no dia 10, às 10h, Rede de Intrigas, de Sidney Lumet, um dos quatro filmes que serão cobrados no vestibular da Faculdade.

Em 5 de novembro rola o Sábado na Cásper, para os vestibulandos que querem conhecer a faculdade. As inscrições para este evento abrem em 31 de outubro.