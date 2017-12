Cásper faz vestibular no dia 21 de novembro

O Estadão.edu informa, com exclusividade, a data do vestibular da Cásper Líbero: será no dia 21 de novembro.

A universidade já descartou usar o Enem para compor as notas dos vestibulandos por “falta de tempo”.

Estarão em disputa 640 vagas nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio e TV.

A coordenação do vestibular afirma que o formato vai mudar. Continua com a prova de múltipla escolha e com redação com peso grande (metade da nota), mas a temática das questões será mais interdisciplinar.

Os vestibulandos que pretendiam prestar Cásper e Unicamp terão que escolher. As duas provas ocorrem no mesmo dia.