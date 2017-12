Casa para LGBTs expulsos de casa oferece curso gratuito de inglês para crianças

Por Juliana Diógenes

SÃO PAULO – Espaço de acolhimento ao público LGBT e centro cultural, a Casa 1 está oferecendo curso gratuito de inglês para crianças entre 5 e 13 anos. A Casa anunciou nesta quarta-feira, 19, que ainda há vagas para as próximas turmas.

Inaugurado neste ano em São Paulo, o espaço nasceu de financiamento coletivo, conforme informou o Estado. O espaço foi criado para atender gays, lésbicas, travestis e transexuais em situação de vulnerabilização social expulsos de casa pela família. São vítimas de violência física, psicológica ou ambas.

Em um mês e meio, o projeto arrecadou R$ 112 mil em uma plataforma de crowdfunding, oferecendo aos 1.048 colaboradores recompensas como a inscrição do nome dos participantes na parede externa da Casa e 32 opções de palestras, workshops e cursos. É uma iniciativa totalmente voluntária, sem patrocínio ou edital público.

Inglês

As aulas do projeto “English to Transform” têm início no dia 11 de agosto e término programado para novembro, na sede da Casa 1, na Bela Vista, centro da capital paulista. Materiais didáticos e de apoio são gratuitos, desenvolvidos pelos dois professores voluntários do curso.

Fundado pelos professores Paolo Capistrano e Marcela Polo, o curso já foi ministrado para adultos em Osasco. Desta vez, na Casa 1, as aulas serão somente para crianças e adolescentes. Duas turmas estarão disponíveis: infantil (para crianças entre 5 e 7 anos) e pré-teen (de 9 a 13). O curso será todas as sextas-feiras, das 14 horas às 15h50.

Para mais informações sobre o curso de inglês, entre em contato pelos e-mails centrocasaum@gmail.com ou paolopcapistrano@gmail.com. Para contribuir com a Casa 1, acesse benfeitoria.com/casa1.

O idealizador da Casa 1 é o jornalista e militante LGBT Iran Giusti, de 27 anos, que há três começou a receber no sofá do próprio apartamento LGBTs que haviam sido expulsos de suas famílias.