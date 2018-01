Casa dos artistas

Artistas hospedados na Residência Artística FAAP mantida pela Fundação Armando Alvares Penteado, no Edifício Lutetia, centro de São Paulo, realizam nos dias 17 e 24 de março encontros abertos ao público. Os interessados terão a oportunidade de conhecer os projetos que os residentes estão desenvolvendo na capital paulista, as técnicas utilizadas e suas percepções sobre a cidade.

O encontro do dia 17, na sede da FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis)

será com a polonosa Agnieszka Kurant, que apresentará o projeto em que explora a desordem causada por erros políticos utilizando instalação, objetos e a arquitetura; e com a francesa Raphaelle Faure-Vincent, cujos trabalhos são intervenções urbanas sobre a cultura da cidade. Para participar, é preciso confirmar presença pelo e-mail resartisfaap.info@faap.br ou pelo telefone (11) 3101-1776.