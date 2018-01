CAs da PUC-SP fazem festa de despedida para Corredor do Cardoso

Os alunos da PUC-SP de Filosofia, Comunicação, Letras e outros seis cursos decidiram fazer um “Arraiá de Despedida” do prédio que abriga as graduações. O local, chamado de Corredor do Cardoso (referência à rua Cardoso de Almeida), será demolido para a construção de um novo complexo, como foi anunciado pela direção da universidade.

O evento, que será no dia 17, a partir das 19 horas, está divulgado no Facebook. “Para quem ainda não sabe, nosso prédio será demolido”, afirmam os centros acadêmicos Benevides Paixão, Clarice Lispector, CACS, CAPsico, Construção Coletiva e Rugido do Leão, que convidam os alunos e ex-alunos para a festa, que será no Pátio do Benê, no câmpus de Perdizes da PUC (Rua Monte Alegre, 971).

A reivindicação por uma estrutura melhor era antiga, tanto entre professores como alunos. Agora, porém, alguns alunos estão inseguros, sem saber para onde serão realocados durante as reformas.

Segundo a direção da PUC-SP, no lugar do atual complexo serão erguidos três novos prédios, de oito andares cada, com garagem subterrânea.

