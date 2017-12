Carta-manifesto de estudante capixaba sobre decisão do Enem

Enviado ao portal estadão.com.br por uma representante de um grupo de estudantes capixabas

“Depois da negligência do setor de segurança para a realização da prova do Enem, a nova data coloca exames de universidades federais e estaduais no mesmo dia. Provas que anteriormente não coincidiriam, agora, com a nova data do exame, coincidirão. O fato tem provocado mais desespero para os estudantes do Espírito Santo que foram aprovados no exame de qualificação da Uerj e também prestarão vestibular na única universidade do Estado, a Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo).

A falta de democracia é a principal reclamação dos pré-vestibulandos que se sentem injustiçados e estão desesperados com nova decisão.

Eu mesma tive um alto custo para pagar a taxa de inscrição e me deslocar para RJ a fim de fazer a 1ª etapa da Estadual Carioca com a certeza de que os exames discursivos não seriam realizados no mesmo dia que os da Ufes (13,14 e 15 de dezembro), porém, agora com essa alteração terei de escolher para qual universidade farei o 2º exame, no dia 13 de dezembro, por causa do adiamento do Enem.

Como cidadã, penso que democraticamente o Ministro deveria propor para que as datas de vestibulares não coincidentes no período da primeira data do Enem também não o façam agora. Nós, estudantes, não podemos ser destratados e esquecidos pela nossa pátria. Precisamos e ansiamos por uma vaga na universidade, e por tanta seriedade que temos levado esse desejo pedimos respeito e apoio – já que o MEC afirmou que ninguém seria prejudicado e as mudanças que ocorreriam seriam para melhor.

Estudante capixaba”