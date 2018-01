Carro com som alto atrapalha candidatos

* Por Paulo Saldaña

SÃO PAULO – Estudantes que vão fazer prova na Unip da Água Branca, zona oeste, tem mais uma preocupação além das provas. Assim como no primeiro dia, um carro na concessionária Chevrolet,no outro lado da praça onde está localizada a unidade,tem o som em volume alto ligado. O problema persiste até agora e os estudantes já preveem transtornos.

“Ontem atrapalhou muito. Desconcentrei-me várias vezes, tinha que ler a mesma questão repetidamente”, disse Marisa Ito, de 18 anos. Hoje ela acredita que a situação será ainda mais difícil, pois as provas de Linguagem e Códigos e a redação exigem mais atenção. A estudante do Etapa quer cursar Letras ou Composição de Interiores.

Há menos de 30 minutos da abertura dos portões, os estudantes já se acumulavam na porta da Unip em busca de uma sombra devido ao sol forte.

A estudante Mary Aline, de 17 anos, aproveitava a espera para revisar algumas fórmulas de matemática. ” Estou muito nervosa com a prova. Acho pouco tempo para tantas questões”, disse. O também vestibulando Marcílio Alves, de 20 anos, está preocupado com as questões de matemática. “Ontem deu para levar, mas hoje vai ser mais difícil”, afirmou ele que não esqueceu a garrafinha d’água para suportar o calor e as 5h30 de prova.