Carona salva vestibulando em Campinas

O divulgador de material pré-vestibular Braian Pavan, de 21 anos, acredita que fez uma boa ação neste domingo. Ele pegou o próprio carro e deu uma carona a um candidato que estava no local errado onde faria as provas da 2ª fase do vestibular da Fuvest.

Durante a distribuição do material publicitário em frente a Escola São José, no bairro Taquaral, em Campinas, a poucos minutos do fechamento dos portões, Braian notou o desespero de um rapaz que descobriu que prestaria as provas no Colégio Liceu Salesiano, no bairro Guanabara.

“Ele estava muito nervoso, perguntando onde era o Guanabara e eu quis ajudar”, contou Pavan. “Vamos lá, eu te levo e saímos correndo até o carro.”

Segundo Braian , o jovem disse se chamar Vitor, é candidato a Oceanografia, é de Santa Catarina. Mas estava hospedado na casa de um parente em Americana para a maratona de os três dias da Fuvest em Campinas. “Ele falou que confundiu os nomes das escolas”

Braian contou que viu outros candidatos ‘perdidos’ mas que tinham as vantagens do fator tempo, chegaram cedo, e estavam acompanhados de um familiar, que chegaram motorizado.

“Mas no caso desse moço era visível o desespero dele. Seria impossível chegar a tempo mesmo chamando um táxi ou pegando um ônibus aqui em frente. E em menos de cinco minutos chegamos.”

(Rose Mary de Souza, de Campinas)