Carlos Saldanha dá palestra na FAAP

Responsável por dirigir longas-metragens ‘fenômenos’ de bilheteria, a exemplo da trilogia ‘A Era do Gelo’, o cineasta carioca Carlos Saldanha estará na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) nos dias 18 e 19 de maio para palestrar aos alunos, em especial dos cursos de Cinema e Animação, a convite da Faculdade de Comunicação e Marketing. No dia 19/05, às 19h00, a apresentação será aberta ao público externo mediante inscrição.

A experiência vivida por Saldanha em seu mais novo filme, a animação ‘Rio’, será tema central da palestra. O longa, lançado em abril deste ano, foi sucesso de bilheteria logo nas primeiras semanas de exibição, além de ter sido responsável pelo êxito da Twentieth Century Fox International, que foi a primeira distribuidora a arrecadar US$ 1 bilhão nas bilheterias internacionais de 2011.

Esta é a segunda passagem do cineasta pela FAAP. Em 2006, Saldanha ministrou a palestra “A Vida Animada de Carlos Saldanha – os primeiros rabiscos da era do gelo”. Na ocasião, os participantes assistiram trechos de alguns de seus principais trabalhos e ouviram sobre as etapas de construção das animações.

A Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP é responsável por trazer nomes importantes do cinema nacional e internacional ao Brasil para que seus alunos tenham contato direto com as experiências de quem atua no mercado cinematográfico e o cotidiano que a área propõe para seus futuros cineastas. Nos últimos dois anos, passaram pelo campus atores e diretores de renome, como Francis Ford Coppola, David Lynch, Wim Wenders, Pablo Trapero, Oliver Stone, Liv Ulmann, Giuseppe Tornatore, Alina Marazzi, Maria de Medeiros, Eduardo Coutinho, Luiz Villaça, entre outros profissionais.

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da FAAP. É imprescindível que o inscrito tenha assistido ao filme ‘Rio’ para participar da palestra.