Capes e DAAD aprovam 20 novos projetos de pesquisa Brasil-Alemanha

O programa de cooperação científica das instituições de ensino superior do Brasil e da Alemanha (Probral), uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão), aprovou ontem 20 novos projetos de pesquisa de pós-graduação e pós-doutorado e renovou outros 13 que já estavam em andamento. A iniciativa também apoia o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15 de dezembro.

Entre os aprovados, estão trabalhos na área de Medicina, como a pesquisa “Estudo das Alterações Genômicas nas Leucemias Agudas Infantis”, do Instituto Nacional de Câncer; e também na áre de Comunicação, como o estudo “Imagens de Fora: Transformações Midiáticas no Cinema Contemporâneo”, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os projetos devem durar dois anos, com a possibilidade de prorrogação para um terceiro ano e, eventualmente, para um quarto ano.

Com isso, os pesquisadores receberão passagens aéreas internacionais, bolsas para brasileiros em missão de estudos na Alemanha, e material de consumo de atividades correntes para a equipe brasileira.

