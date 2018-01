Caos na Unip em Pinheiros

Segundo a reportagem do Estadão.edu, as ruas Sumidouro e Padre Carvalho, em Pinheiros, estão um caos. A CET não interditou o local. “Pedimos, como todo ano, para fecharem as ruas. Este ano, não sei o porquê, não interditaram”, afirma o assessor de imprensa da Fuvest José Coelho Sobrinho, que está no local.

Um dos carros que passava no local, por volta do meio-dia atropelou o pé do pai de um vestibulando. A Polícia Militar foi chamada. Há uma enorme fila nos arredores, com vestibulandos tentando entrar na Unip. Ao que parece, nem todos conseguirão entrar até o fechamento dos portões, às 13h.