Cansados, candidatos fazem último dia de prova da Fuvest

Após dois dias de prova, 30 questões e uma redação e mais de 8 horas de reflexão, os candidatos chegaram cansados para fazer o último exame da seleção da Fuvest, nesta terça-feira. Na faculdade de Educação da USP as conversas entre os colegas eram sobre como se saíram ontem e as expectativas para as 12 questões que ainda restam.

Marília Gouvêa, de 18 anos, aluna do Anglo que presta Economia, afirma que não foi bem como esperava na prova de ontem, principalmente nas questoes interdisciplinares. “Quero que isso acabe logo, mas hoje em vez de desencanar, estou mais focada”.

Segundo o candidato André Hideo, de 19 anos, que concorre a uma vaga em Farmácia, preferiu não assistir às resoluções comentadas da prova de ontem. Ele diz não estar cansado, pois tem feito vestiubulares desde dezembro. “Já peguei o ritmo”. O colega de André, Flávio Eduardo, de 20 anos, diz que o estresse é maior do que o cansaço. “Já passei na PUC e para a 2ª fase da Unesp e da Unicamp, mas a Fuvest para mim é a mais importante”, afirmou o candidato de Letras.

(Carlos Lordelo, de São Paulo)