Candidatos voltam a enfrentar chuva em BH

* Por Marcelo Portela

BELO HORIZONTE – Depois de uma manhã de estiagem, os estudantes que vão participar do segundo dia de provas do Enem em Belo Horizonte voltam a enfrentar chuva. No entanto, o trânsito está menos complicado que no sábado, marcado por muita chuva e congestionamentos nos acessos aos locais de maior concentração de candidatos, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG), entre outros.

Mesmo assim, a estudante Grazielle Gonçalves, de 28 anos, preferiu não arriscar e chegou ao câmpus da UFMG quase duas horas antes do início das provas para tentar uma vaga no curso de Enfermagem da instituição. “Acho que fui bem ontem e não queria perder a chance por chegar atrasada”, afirmou.

Além de ter considerado as provas do primeiro dia “razoavelmente” tranquilas, Grazielle avalia que tem ainda mais possibilidade de conquistar uma vaga por causa do alto índice de abstenção. Em Minas, dos 607 mil inscritos para o Enem 2011, 154 mil, o equivalente a 25,37% do total, não fizeram as provas de Ciências Humanas e da Natureza e estão desclassificados. “Com a concorrência menor é mais fácil.”

Apesar de alto, o índice de abstenção do Enem em Minas caiu. Em 2010, 27% dos candidatos faltaram ao exame.