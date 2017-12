Candidatos se perdem no trânsito e chegam atrasados

* Por Chico Siqueira, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – O candidato Luiz Haines, de 17 anos, chegou três minutos atrasado para a prova e encontrou o portão da Unip de São José do Rio Preto fechado pelos fiscais. “A gente foi levar um amigo para prestar na Unilago (Faculdades Grandes Lagos, outro local de prova da Fuvest em Rio Preto) e nos perdemos no caminho”, explicou. Com Luiz, estava uma amiga que iria prestar Arquitetura e também perdeu a prova. Luiz prestaria Engenharia da Computação. “Infelizmente, desta vez não deu”, lamentou Luiz. Uma amiga dos pais do estudantes, responsável por trazê-los a Rio Preto, estava inconsolável. “E agora, o que vou dizer aos pais desses meninos? Como vou explicar que me perdi no trânsito?”, dizia a moça, que pediu para não ser identificada. Luiz e a amiga tentaram acalmá-la. “Não se preocupe, acho que não era para ser hoje mesmo”, disse Luiz.