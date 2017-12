Candidatos que acabam de sair do exame da Enem no câmpus 3 da Unisa, em Interlagos, mostraram alívio com o clima tranquilo da prova. “Não teve confusão, ninguém levantou a mão nem fez nenhuma contestação”, disse Mayara Santos Lopes, de 18, candidata a uma vaga em Enfermagem. “Achei tudo bem mais tranquilo.”

