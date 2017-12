Candidatos já podem conferir gabaritos do exame de transferência da USP

O exame de transferência para cursos da USP, aplicado pela Fuvest neste domingo, teve abstenção de 10,48%. As provas e os gabaritos já estão disponíveis no site da Fuvest. A lista de convocados para a segunda etapa de exames sai no dia 7 de agosto.

Este ano, a USP reservou 792 vagas para transferência. Inscreveram-se para disputá-las 1.955 candidatos. A concorrência é bem inferior à do ano passado, quando 2.699 estudantes disputaram 649 vagas.

As datas e formatos da seleção na segunda fase variam de acordo com o curso escolhido. Essas informações serão divulgadas nos dias 19 e 20 de agosto, quando os candidatos convocados apresentarem a documentação exigida para participar das provas na Seção de Alunos da unidade para a qual desejam se transferir.