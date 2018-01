SÃO PAULO – O papel da mulher na sociedade, mobilidade urbana e relações interpessoais são alguns dos temas nos quais os candidatos da Fuvest apostam para a prova de redação, que será aplicada junto com dez questões de língua portuguesa neste domingo, primeiro dia da segunda fase do vestibular. As opiniões foram coletadas no câmpus Villa Lobos da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na Vila Leopoldina, zona oeste da capital.

