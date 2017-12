Candidatos erram local e perdem a prova em Sorocaba

* Por José Maria Tomazela, do Estadão.edu

SOROCABA – A estudante Bruna Regina de Albuquerque, de 18 anos, errou o local e perdeu a prova da Fuvest, hoje (25), em Sorocaba. Ela foi ao prédio da Universidade Paulista (Unip), mas estava inscrita para fazer a prova na Universidade de Sorocaba (Uniso). Os campi ficam a uma distância de 10 quilômetros um do outro. Bruna tinha certeza que estava inscrita na Unip, mas não achou o nome na lista. Ao fazer a checagem, confirmou que tinha errado o local. Já a candidata Gabriela Moraes de Freitas pode ter sido vítima de erro da organização. Seu nome não estava na lista, mas ela mostrou que estava inscrita para fazer a prova no campus da Unip, sala 4, lugar 34. A estudante tinha viajado com os pais de São Roque para Sorocaba e chorou ao ser barrada. “Tenho certeza que o erro foi da Fuvest, mas vou recorrer a quem?”, disse. A candidata Sofia Andreazza, de 17 anos, também foi ao lugar errado e não achou o nome na lista. “Acho que foi erro meu”, admitiu. Ela já prestou vestibular na Unicamp.