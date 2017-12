Candidatos entraram às 13h12 na Uninove

Houve muita confusão no início da tarde na Uninove da Barra Funda, zona oeste, com cerca de 150 estudantes tentando entrar no câmpus para prestar o Enem, aos gritos de “Abre, abre” e “Vamos arrombar”. O acesso ao local ficou totalmente liberado até 13h11, muito depois do horário determinado pelo MEC, 12h55. Mesmo assim, às 13h12 mais de 60 estudantes aproveitaram que os portões continuavam entreabertos e conseguiram se esgueirar para entrar nos locais de prova.

Quem ficou de fora reclamou. “Saí de casa às 10h30, mas peguei uma passeata de cadeirantes e muito trânsito”, disse Jeiziane Godoi, de 17 anos, candidata a uma vaga no curso de Enfermagem da PUC. “Precisava muito da nota do Enem.”

Pouco antes das 14 horas, a Polícia Militar teve de intervir para dissolver uma manifestação de cerca de 20 estudantes, que se sentaram no asfalto da Rua Tagipuru, bloqueando o tráfego diante do câmpus para protestar por terem perdido o exame. “Queremos o Enem”, gritavam os vestibulandos.

Ruisdael Wellington de Castro Maia, de 18 anos, estava inconsolável. Ele já tinha entrado numa sala da Uninove quando percebeu, por volta das 12h20, que tinha esquecido o documento. Ruisdael pediu a sua mãe que fosse buscar o RG. Quando ela chegou com a identidade, não havia nenhum fiscal para levar o RG até a sala. O estudante disse ter sido tirado à força do local de prova. “Fui tratado com descaso”, criticou.

