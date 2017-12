Candidatos enfrentam 5 dias de viagem no Amazonas

* Por William Gaspar, especial para o Estado

MANAUS – Para realizar o Enem e garantir uma vaga na universidade, estudantes do Amazonas chegam a enfrentar cinco dias de viagem de barco pelos rios do Estado.

Exemplo disso é o estudante Weverthon Pereira, de 19 anos, que viajou os mais de 800 quilômetros que separam São Gabriel da Cachoeira, onde ele mora, para realizar a prova em Manaus. “Eu saí de casa há cerca de dez dias e cheguei aqui na quinta-feira para realizar a prova”, disse.

Segundo ele, o motivo de escolher a capital para realizar a prova foi o seu trabalho. “Minha casa é oficialmente em São Gabriel, mas eu trabalho e faço a maioria dos cursos aqui. Eu estava lá passando minhas férias do serviço, mas programei a volta com a prova”, explicou.

Quem também viajou muito para realizar a prova foi a estudante Sâmara Costa, de 22, que viajou 68 quilômetros de sua cidade no interior do Amazonas, para fazer a prova. “Eu sou de Manacapuru, mas eu preferi realizar a prova na capital e conseguir uma vaga na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).”

Sâmara, que faz a prova pela segunda vez, disse que pôde antecipar sua chegada ao local da prova este ano por causa da Ponte do Rio Negro, que liga a capital ao seu município. “Da primeira vez que eu fiz, tive de sair um dia antes de casa para ter certeza que chegaria. Hoje eu apenas sai mais cedo de casa”, disse.

Antecipados

Para evitar atrasos, em Manaus, muitos candidatos do Enem anteciparam a chegada ao local de aplicação das provas na manhã deste sábado, 3. Apesar de ansiosos, eles se mostraram confiantes. “Eu não estudei em cursinho, mas me dediquei muito em casa e por isso estou muito confiante de que terei um bom resultado”, disse, animada, a estudante Raiane Bezerra, de 18, enquanto aguardava a abertura dos portões.

Bruno Luiz Moura, que participa do Enem pela segunda vez, também demonstrava confiança. “Acho que estou pronto para garantir a minha vaga no curso de Engenharia. Eu estudei muito este ano.”