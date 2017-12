Candidatos elogiam redação e acham pergunta sobre ‘miguelismo’ difícil

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Candidatos da Fuvest ouvidos no câmpus da Uninove na Barra Funda, zona oeste, elogiaram o tema da redação, mas acharam difícil a questão sobre miguelistas (os absolutistas portugueses que apoiavam o rei Miguel I de Portugal, no século XIX).

Uma das últimas candidatas a deixar a prova, Fernanda Takara, de 20 anos, achou o exame “relativamente fácil”, mas considerou complicada a questão sobre privacidade. “O tema da redação estava bem atual, diferente dos anos anteriores”, disse a aluna do Anglo. A prova da Fuvest é conhecida por cobrar um tema genérico. No ano passado, os candidatos redigiram um texto sobre altruísmo e pensamento a longo prazo. “Um mundo por imagens” foi a proposta do exame retrasado.

Rafael Nunes, de 19, presta para Publicidade e estuda no Colégio Rumo. Também esperava um tema mais abstrato na redação, como “amizade”. Ele achou a prova “média”, apesar da “difícil questão” sobre miguelismo.

Já João Gabriel Lima, de , considerou a prova “justa”. Para ele, o tema da redação “calhou bem, pois estamos no contexto da Primavera Árabe e de eleições para presidente nos EUA e para prefeitos no Brasil”. Candidato ao curso de Ciências Atuariais, ele citou as eleições no seu texto.

Estudante do Colégio Bandeirantes, João não sabia o que é miguelismo, e não soube responder à pergunta sobre o assunto.

Fernanda Soares, de 18, que tenta uma vaga em Letras, citou a Primavera Árabe na redação. “Hoje em dia as pessoas estão bem desinteressadas pela política”, disse ela, apesar de ter lembrado das várias”‘marchas” políticas ocorridas em 2011.

A questão sobre publicidade e norma culta foi considerada “confusa” por Antônio Carlos Santos, de 17 anos, candidato ao curso de Licenciatura em Geociências. Mas o resto da prova, disse, estava dentro das expectativas. “Achei a redação o melhor tema dos vestibulares que prestei”, contou o estudante do Sesi.