Candidatos elogiam novo formato de prova da Unicamp

* Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – Com tranquilidade, estudantes chegaram ao câmpus da Unicamp, no distrito de Barão Geraldo, para a prova da primeira fase do vestibular.

Fernanda Sarti, Juliana Morini e Walesca Agostini vão concorrer a uma vaga em Medicina. “Estamos muito preparadas, afinal já passou da hora”, afirmou Juliana, de 24 anos, que pela oitava vez presta o vestibular na Unicamp para este curso.

“A prova agora é mais tranquila de fazer. Antes, quando eram questões abertas e dissertativas, era muito comprida e corrida”, disse Fernanda, de 23, antes de tentar pela sexta vez uma vaga em Medicina na Unicamp.

Desde o ano passado, o vestibular da Unicamp tem 48 questões do tipo teste sobre conhecimentos gerais e uma prova de redação que pede três textos de gêneros diversos.

O estudante André Menezes, de 20, tenta pela terceira vez uma vaga em Engenharia Civil. Morador de Itatiba e aluno de um cursinho em Valinhos, o rapaz disse apostar na redação para se diferenciar dos demais candidatos. “A nova prova com três redações avalia melhor como o aluno pensa”, afirmou o candidato, acompanhado da namorada, a estudante do primeiro ano de Engenharia Química na Unicamp Maiara Savino. “Não tem mágica, tem que estudar muito e ficar calmo.”