Candidatos da Fuvest farão a prova em 119 escolas de SP neste final de semana

No próximo domingo, 30 de novembro, 119 escolas (68 na região metropolitana de São Paulo e 51 no interior do Estado) abrirão seus portões, às 12h30min, para receber os candidatos do vestibular que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A Fuvest recomenda que o candidato visite, na véspera (29), a partir das 11h, o local de prova para consultar a lista com os nomes de todos os candidatos que farão prova naquela escola. Pelo site da instituição (www.fuvest.br) o vestibulando conseguirá obter o endereço do prédio em que foi alocado.

Este ano farão a primeira fase 141.888 candidatos, que disputam 11.177 vagas, sendo 11.057 de cursos da USP e 120 da Medicina da Santa Casa. Do total, 14.910 são treineiros. No vestibular passado, 172.037 vestibulandos concorreram a 11.057 vagas da USP e 100 da Santa Casa, sendo que 24.403 eram treineiros. Conforme mostrou o Estado, o número de inscritos foi o menor em relação às cinco últimas edições.

No domingo, dia 30 de novembro, a chegada à escola deverá ocorrer até o horário de abertura dos portões. O início da prova se dará a partir das 13h.

Não serão admitidos retardatários. O candidato só poderá deixar o local em que se realiza a prova a partir de 16h.

Para a realização do exame, será necessário levar documento original de identidade (com foto), caneta esferográfica (tinta azul ou preta), lápis nº2 e borracha. Água e alimentos leves são permitidos. O candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação.

A prova tem 90 questões do tipo teste de múltipla escolha e versa sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio:

Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês, com algumas questões interdisciplinares. A duração total da prova é de 5 horas. Não haverá tempo adicional para transcrição das respostas para a folha óptica. Por volta de 19h30min a Fuvest divulgará o gabarito da prova.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 22 de dezembro, segunda-feira. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2015.