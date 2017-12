Candidatos ainda podem se inscrever para cursos de férias da ESPM

A ESPM-SP está com inscrições abertas para os Cursos de Férias que acontecem em julho deste ano. São mais de 150 opções que contemplam as áreas de Marketing, Comunicação, Criatividade, Design, Propaganda, Administração e Relações Internacionais.

De curta duração, com carga horária entre seis e 18h/aula, os cursos permitem o desenvolvimento humano, a atualização profissional, a ampliação dos conhecimentos e a prática dos conceitos. Além do conteúdo, os alunos contam com a oportunidade de estabelecer um importante networking, já que estarão em contato com pessoas de diversas empresas e diferentes regiões do País.

Informações e inscrições pelo site www.espm.br/ferias. O período para inscrições termina cinco dias antes do início das aulas de cada curso. As vagas são limitadas.

Local das aulas: Campus ESPM – R. Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana – São Paulo/SP.