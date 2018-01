Candidato larga moto na rua e corre de capacete até local de prova

*Por Tiago Décimo

SALVADOR – Os candidatos que fizeram a prova de hoje do Enem no Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB), no bairro do Stiep, ganharam da coordenação do Enem no local tolerância de 4 minutos após as 13 horas, horário do fechamento dos portões.

O tempo extra “salvou” sete candidatos de perder a prova – o último, vendo o portão fechando, largou sua moto no meio da rua e correu, com capacete, para dentro da faculdade. A moto foi retirada da via por uma policial militar, ajudada por vendedores ambulantes que estavam nas redondezas.

Apesar da “canja”, uma estudante ainda ficou de fora. “O ônibus atrasou, subi a ladeira correndo, mas não adiantou”, lamentou Carolina Lopes Araújo, de 18 anos, que sonha com uma vaga em Comunicação Social.