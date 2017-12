Candidato flagra erro de ortografia em cartão de confirmação do Enem

Por Felipe Mortara e Mariana Mandelli

O programador Thiago Santos, de 23 anos, mora em Niterói, mas estuda Ciências da Computação no Rio. Este ano buscava uma vaga em comunicação social e jornalismo. No último final de semana, apesar dos erros de impressão no gabarito, fez sua prova normalmente.

No entanto percebeu que havia erros de ortografia no cartão de confirmação. “Estava lendo por curiosdidade e vi o erro. Pensei que estava errado e então consultei dicionários”, conta ele.Thiago notou que a palavra ‘estrangeiro’ estava escrita com ‘xis’.

Antes de denunciar o erro no Twitter e no Facebook ele ainda checou outros comunicados oficiais na internet. “Em outros editais do Inep e do ProUni encontrei o mesmo erro. Órgãos que se propõem a avaliar o conhecimento de alunos em lingua portuguesa, deveriam se propor a usar o corretor ortográfico”, reclama.

Ele critica a atenção dispensada à ortografia e aos cuidados com documentos oficiais. “Achei a qualidade dos documentos do Inep péssima. Acredito que muita gente tem a mesma opinião e que valha a pena ser divulgado”, protesta.

Clique na imagem para ampliar o trecho do texto em que aparece a palavra ‘extrangeiro’.