Candidato com equipamento eletrônico é desclassificado no vestibular da UFMG

Um candidato foi eliminado do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por portar equipamento eletrônico. O vestibulando foi tirado da sala durante a prova de ontem.

Por segurança contra colas, a organização do vestibular prevê a desclassificação de quem for encontrado com qualquer tipo de equipamento eletrônico, mesmo que desligado. A comissão que realiza o processo seletivo informa que todas as informações sobre o caso são sigilosas, inclusive o tipo de equipamento que o vestibulando portava.

Em dezembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceceu habeas corpus a um acusado de integrar esquema de fraude em vestibulares, com o uso de ‘cola eletrônica’ e de documentos falsificados.

A decisão foi baseada no Código Penal, que não descreve o uso da cola eletrônica e, portanto, não a tipifica como crime. (Leia aqui)

UFMG

Hoje é o último dia de provas específicas. Os candidatos fazem questões de Filosofia, Língua Estrangeira e Matemática. Os candidatos ao curso de música realizam a prova de Prática de Música. De 7 a 11 de janeiro, serão aplicadas provas de atuação e audição didática coletiva aos candidatos aos cursos de Dança e Teatro.

O resultado sai na última semana de janeiro.