Candidata vai de ônibus e perde prova do Enem

* Por Lucas Azevedo, Especial para o Estadão.edu

PORTO ALEGRE – Na frente do Instituto de Educação, na região central de Porto Alegre, a estudante Marcelly Beretta, de 18 anos, chegou cerca de 5 minutos após o fechamento dos portões e perdeu o Enem. “Saí ao meio-dia de casa, na zona norte, e vim de ônibus”, disse ela, nervosa. Marcelly terminou o ensino médio no ano passado e disse ter estudado pouco para o exame. Ela pretendia vaga em Medicina ou Nutrição em alguma universidade particular.