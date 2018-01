Candidata se confunde com horário e perde 2ª fase da Fuvest

Guilherme Soares Dias

Uma estudante que faria a 2ª fase do vestibular da Fuvest na UMC Villa Lobos, na zona este de São Paulo, perdeu a prova porque se confundiu com o horário de fechamento dos portões. Os portões fecharam pontualmente as 13h, como previsto, mas ela pensou que seria às 13h30.

Ela chegou ao portão às 13h02 muito tranquila. Quando viu que fecharam, ligou para mãe. “Fecharam o portão, não sei o que faço, achei que era às 13h30”, disse para mãe a estudante que tentaria Editoração e fazia a Fuvest pela primeira vez. A mãe voltou, desceu do carro para conversar com os fiscais. Mas não teve jeito. “Chegamos às 12h30 ficamos fazendo hora na esquina”, disse a mãe, que se identificou como Lira.

Os candidatos terão quatro horas para responder a dez questões de Língua Portuguesa e fazer uma redação. O tema só é conhecido na hora.

A segunda fase do vestibular da Fuvest começou às 13 horas deste domingo, 5, para os 32.569 candidatos para esta etapa – dos quais, 2.224 são treineiros. Os portões abriram às 12h30 e fecharam pontualmente às 13 horas. A Fuvest seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP).