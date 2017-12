Candidata perde Enem por 30 segundos

* Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – Apenas dois candidatos foram barrados hoje nos maiores locais de aplicação do Enem em Fortaleza. No campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), Stefanie Martins, de 19, chegou 30 segundos atrasada. “Acabei me atrasando por causa de um engarramento. Lamento e é esperar o próximo Enem”, disse Stefanie, candidata ao curso de Administração de Empresas.

No campus do Itapery da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o único barrado chegou 5 minutos após os portões terem sido fechados. Chateado, ele não falou com os jornalistas.