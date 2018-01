Candidata pega 5 horas de estrada antes da 2ª fase da Fuvest

O clima é tranquilo no câmpus da Unip no Paraíso, zona sul, onde 1.541 candidatos farão a partir de hoje a segunda fase da Fuvest. Os portões abriram ao meio-dia, meia horas antes do previsto, para, segundo funcionários da Unip, evitar tumulto no acesso às salas. Eles foram fechados às 13 horas.

Candidata a uma vaga em Medicina Veterinária, Giovana Rebellato, de 19 anos, enfrentou ontem 5 horas de estrada para voltar do litoral. Ela disse estar confiante para o exame. “Não estou nervosa. Na verdade, estou até curiosa para ver qual será o tema da redação.”

Barbara Bayeh, de 19 anos, também mostrou confiança em relação à redação. “Tenho feito duas redações por semana já há dois meses”, disse. Barbara vai tentar uma vaga no concorrido curso de Medicina.

Isabela Cicalise, de 17, disse que a proximidade entre a prova e as festas de fim de ano não é o ideal, mas não chega a atrapalhar. “Seria melhor se a segunda fase começasse antes do Natal, mas o que eu quero é passar logo por isso.” Candidata a uma vaga em Relações Públicas, Isabela também não ficou preocupada com as mudanças no exame da Fuvest este ano. “É a primeira vez que faço o vestibular, então é tudo novo. As mudanças não assustam.”

