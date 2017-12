Candidata mostra desinformação sobre redação

Candidata a uma vaga em Enfermagem, Mariana Mendes criticou a prova do Enem de hoje depois de sair do câmpus 3 da Unisa, em Interlagos, zona sul de São Paulo. “A redação era sobre um tema que não está acontecendo no mundo hoje”, disse. A prova exigia que o aluno fizesse a relação entre trabalho e dignidade na época da escravidão e nos dias de hoje, com as denúncias de trabalho escravo. Mariana, que prestou o Enem em 2009, achou os enunciados do exame mais longos este ano. “As questões eram mais complexas. Nâo gostei.”

