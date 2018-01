Candidata deixa de fazer 5 questões para amamentar

* Por Ângela Lacerda

RECIFE – A filha recém-nascida não impediu que Adriana Albuquerque de Almeida, de 21 anos, fizesse o Enem. Nesses dois dias de prova, ela contou com a ajuda da irmã e da organização do exame para cuidar do bebê enquanto responde às questões numa sala ao lado, na Universidade Católica de Pernambuco.

Ontem ela teve de sair duas vezes da sala para amamentar Ana Beatriz, de apenas 22 dias. Somadas, as sessões duraram 50 minutos, o que fez Adriana deixar de fazer 5 das 90 questões da prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

“Com minha filha aqui, fico mais tranquila”, disse Adriana. Ela quer usar a nota do Enem para conseguir uma bolsa do ProUni e ter desconto nas mensalidades da Faculdade Joaquim Nabuco, onde já cursa Administração. “Dependendo do meu desempenho, posso ter 100% de abatimento.”

Adriana avisou à organização do exame em Recife que era lactante e, por isso, pode levar a criança. Ana Beatriz fica sob os cuidados da tia e de uma enfermeira enquanto a mãe faz a prova. Quando está na hora de dar de mamar, a enfermeira chama Adriana. Neste domingo, a candidata acha que vai ter de sair mais vezes da prova, que tem duração de 5h30.