Candidata confiante, ambulante desapontado

* Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – Ao contrário de ontem, os alunos chegaram neste domingo sem pressa nem engarrafamentos aos locais de prova do Enem em Fortaleza. Larissa Cândido, de 18 anos, já estava às 10h30 (11h30 de Brasília) no Colégio Academus, na Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Mostrou confiança no seu desempenho. “Estou preparada para fazer boas provas hoje. Só espero que as questões de matemática e português não sejam tão complicadas”, disse.