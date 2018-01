Canadá e Brasil têm bolsa para pesquisadores e estudantes de doutorado

Estão abertas até o dia 19 de abril as inscrições para pesquisadores brasileiros que querem concorrer a uma bolsa no Canadá, por meio de programa em apoio a pesquisas colaborativas financiado em parceria pelo governo dos dois países.

O Programa Capes-DFAIT é a primeira parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o Canadá, por meio do Ministério das Relações Exteriores e de Comércio Internacional (DFAIT).

O programa visa a estimular a colaboração entre equipes de pesquisa dos dois países, apoiando projetos conjuntos realizados por instituições de ensino superior do Canadá e do Brasil, em áreas estratégicas como governança democrática, geração de riqueza, segurança, ciência e tecnologia.

As equipes de pesquisa devem ser formadas por um professor coordenador e até cinco estudantes de doutorado por projeto. Cada doutorando receberá 8,4 mil dólares canadenses para uma estadia de seis meses no Canadá. O professor coordenador do projeto poderá receber, mediante solicitação, 3 mil dólares canadenses para fazer uma visita de dez dias ao Canadá.

O governo brasileiro também financiará no Brasil as mesmas despesas para um grupo de até cinco doutorandos canadenses por projeto. O coordenador canadense também poderá receber, mediante solicitação, recursos para fazer uma visita de dez dias ao Brasil.

A duração do projeto é 24 meses: de setembro de 2011 a setembro de 2013.

Veja aqui o edital da Capes.