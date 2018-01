Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras acontece a uma quadra do local da prova, em Lorena

* Por Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

LORENA – Mais de 200 candidatos já aguardam a abertura dos portões do Colégio São Joaquim, em Lorena, no Vale do Paraíba. A uma quadra do local da prova, a cidade está recebendo a final do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. De acordo com Douglas Macedo, organizador local do evento, a data e o espaço foram definidos há 20 dias. Segundo ele, o objetivo de realizar a final na praça é ter um som ambiente. “O único som que deve chegar à escola deve ser o som da locução, o que não deve atrapalhar.”

Entre os primeiros candidatos a chegar no local de prova está o estudante do 3º ano do Ensino Médio Rafael Pereira Machado, de 18 anos, que viajou 200 km desde Machado, cidade do Sul de Minas. Ele é candidato ao curso de Engenharia Química, no campus de Lorena. “Estou bem preparado, embora um pouco ansioso. Não pensava em prestar a Fuvest, mas estou aqui”, diz o estudante. Acompanhado pelos pais, ele afirma gostar da companhia deles neste momento decisivo. “Até acho um pouco de paternalismo, mas ele gosta. Vamos aproveitar para passear um pouco enquanto ele faz a prova”, comentou o bancário aposentado Sebastião Machado. A mãe Maria Isabel Machado diz estar ansiosa: “Isso não significa pressão para que ele passe, mas a gente fica na tensão.”